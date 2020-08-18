Температура воды в Крыму в Черном море 18 августа 2020

На восточном побережье Крыма море стало прохладнее на один-два градуса. Фото: Архив "КП"

По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье Крыма море стало прохладнее на один-два градуса. Так, температура воды в Азовском море сейчас составляет 24 градуса, в Керченском проливе – 22 градуса.

На юге полуострова самую низкую температуру воды фиксируют у берегов Феодосии – 23 градуса. В районе Карадага, Ялты и некоторых районах Севастополя море прогрелось до 24 градусов. В Алуште же сейчас теплее всего – температура воды составила 25 градусов.

На побережье Евпатории море сохраняет 24 градуса тепла. А вот в Черноморском температура воды понизилась до 23 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50