Проект приюта для животных в Симферополе откорректируют

Вот так сейчас выглядит приют для животных в Симферополе. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Правок ждет проект приюта для животных по улице Крымской правды в Симферополе. Часть строительных работ, в которые вошли устройство подпорных стен, пищеблока и вольеров, проводка сетей электроснабжения и наружного освещения и другие, уже завершили.

- Проводятся мероприятия по корректировке проектно-сметной документации по объекту в части электроснабжения, связи и водоснабжения. Департаментом капитального строительства проведены мероприятия по включению работ по газоснабжению приюта для животных в перечень объектов, согласно постановлению Совета министров Республики Крыма, а также Распоряжению Главы Республики Крым, - рассказал первый замглавы администрации Симферополя Сергей Бажан, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Список изменений отправили в Совмин региона для согласования. Муниципальный контракт с поставщиком заключат уже после согласования.

- После выполнения названных мероприятий станет возможным осуществление технологических присоединений и ввод в эксплуатацию первого этапа для дальнейшей передачи объекта в муниципальную собственность с целью определения ответственного структурного подразделения по осуществлению функций по содержанию бездомных животных. Проектная мощность первого этапа — 148 особей в крытых вольерах, — заключил Бажан.

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