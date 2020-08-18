Погода в Крыму на 18 августа: без осадков и тепло до +33

На ЮБК переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 августа на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.
Температура морской воды в Феодосии 23°, в Алуште 25°, в Ялте 24°, в Севастополе 22-24°, в Евпатории 24° и в Черноморском 23°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
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