В Симферополе и Севастополе 18 августа частично отключат электричество

На полуострове идет ремонт электросетей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 августа в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей исчезнет свет.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Васильева, 23б, 24, 27а, 28-30/1 (чет);
пер. Заречный, 24-28 (чет);
ул. Трансформаторная, 1, 3, 10
пер. Багажный 2-10(чет), 1-7(нечет)
бул. Ленина 16-18(чет)
пер. Шаталова 4-10(чет)
ул. Проездная 2-10(чет), 3-11(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Горпищенко, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86;
пр. Победы, 23, 27, 31, 31-А, 35-39, 43-53, 18, 26;
ул. Карла Либкнехта, 20-42, 19-35;
ул. Горького, 16;
ул. Перекопская, 9;
ул. Розы Люксембург, 99
7.30 до 16.00
ул. Маринеско Александра 12,14,16;
ул. Тараса Шевченко 23,23-А,27,29,31,37
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