В Симферополе и Севастополе 18 августа частично отключат электричество

На полуострове идет ремонт электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 августа в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей исчезнет свет.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Васильева, 23б, 24, 27а, 28-30/1 (чет);

пер. Заречный, 24-28 (чет);

ул. Трансформаторная, 1, 3, 10

пер. Багажный 2-10(чет), 1-7(нечет)

бул. Ленина 16-18(чет)

пер. Шаталова 4-10(чет)

ул. Проездная 2-10(чет), 3-11(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Горпищенко, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86;

пр. Победы, 23, 27, 31, 31-А, 35-39, 43-53, 18, 26;

ул. Карла Либкнехта, 20-42, 19-35;

ул. Горького, 16;

ул. Перекопская, 9;

ул. Розы Люксембург, 99

7.30 до 16.00

ул. Маринеско Александра 12,14,16;

ул. Тараса Шевченко 23,23-А,27,29,31,37

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