В Крыму за сутки коронавирус обнаружили у 36 человек

Фото: Архив "КП"

У 36 человек в Крыму за сутки выявили коронавирус. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 21 человек обратился за медпомощью самостоятельно, девять обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще шесть - при скрининге здорового населения (среди них один человек прибыл из другого субъекта РФ).

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 1820 случаев коронавируса, 83 из них завезены из-за границы, 114 - из субъектов РФ и по контакту с ними.

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