За срыв строительства объектов ФЦП Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнением

Итоги рабочей поездки по стройкам Керчи неутешительны. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги рабочего визита по строительным объектам Керчи. Результаты, по его словам, схожи с результатами поездки в Симферопольский район.

На заседании крымского правительства глава региона призвал местных мэров не запираться в кабинетах, а усиленно контролировать объекты госстроительства Крыма. Иначе их уволят.

- Если объекты, которые строятся, не интересуют руководителей на местах, значит, такими объектами будут заниматься другие руководители, по-другому не будет, - подчеркнул Аксенов.

Помимо этого, в ближайшее время он наведается с проверкой на другие строительные площадки Крыма.

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