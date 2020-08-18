Крым лидирует в рейтинге популярных направлений на сентябрь

Самым популярным направлением на сентябрь у туристов оказался Крым. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, самым популярным направлением на сентябрь у туристов оказался Крым. В список также вошли Краснодарский и Ставропольский края, Тверская, Ленинградская, Волгоградская и Ростовская области, республики Карели и Татарстан, а также Абхазия.

При этом Крым не оказался самым дешевым направлением: в среднем за 1 ночь семья из нескольких человек потратит 3 тысячи 163 рубля - почти на тысячу рублей дороже отдыха в Ленинградской области, на 800 рублей – в Ростовской и на 83 рубля - в Волгоградской области.

Самым дешевым маршрутом оказались Гагры, Кисловодск и Казань – до полутора тысяч рублей в сутки. Самым дорогим – Лазденпохье: там семья из нескольких человек за ночь отдаст больше семи тысяч рублей.

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