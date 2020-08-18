Аксенов уволит чиновников за срыв строительства объектов ФЦП в Крыму

Итоги рабочей поездки по стройкам Керчи неутешительны. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Итоги рабочей поездки по строительным объектам Керчи, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, схожи с ситуацией со стройкой в Симферопольском районе. Местных мэров он призывает усиленно следить за объектами госстроительства, а не запираться в кабинетах. Если ситуация не наладится, их ждет увольнение.

- Если объекты, которые строятся, не интересуют руководителей на местах, значит, такими объектами будут заниматься другие руководители, по-другому не будет, - подчеркнул Аксенов на заседании крымского правительства.

Помимо этого, глава Крыма наведается с проверкой строительных площадок в другие города региона.

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