В Симферополе грузовик врезался в легковой автомобиль

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в понедельник в Симферопольском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Две машины «ГАЗ-3302» и «ВАЗ 2110» ехали навстречу друг другу и столкнулись на дороге «Мирное-Дубки-Левадки». Из-за аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

Крымские спасатели помогли вытащить мужчину и передать сотрудникам скорой медицинской помощи.

Сейчас пострадавший находится в Симферопольской клинической больнице №6.

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