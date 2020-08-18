В Симферополе грузовик врезался в легковой автомобиль

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером в понедельник в Симферопольском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в пресс-службе крымского МЧС.
Две машины «ГАЗ-3302» и «ВАЗ 2110» ехали навстречу друг другу и столкнулись на дороге «Мирное-Дубки-Левадки». Из-за аварии пострадал водитель легкового автомобиля.
Крымские спасатели помогли вытащить мужчину и передать сотрудникам скорой медицинской помощи.
Сейчас пострадавший находится в Симферопольской клинической больнице №6.
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