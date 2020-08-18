Трасса до Алушты в обход Симферополя обойдется в 25 миллиардов рублей

Дорога до Алушты в обход крымской столицы будет стоить 25 миллиардов рублей. Фото: Евгений Кабанов / Facebook

Проект крымской дороги в Алушту без захода в Симферополь будет стоить больше 25 миллиардов рублей. За разработку плана возьмутся уже в этом году.

- Новый юго-восточный обход Симферополя - это перспективный объект. Планируется, что ответвление в сторону Ангарского перевала будет начинаться в районе Мазанки, - рассказал в зампред правительства республики Евгений Кабанов.

Он добавил, что новая трасса поможет жителям и гостям полуострова добираться до ЮБК быстрее.

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