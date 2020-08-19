Погода в Крыму на 19 августа: сухо и тепло до +34

Температура морской воды в Евпатории 23° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 22°, в Алуште 24°, в Ялте 24°, в Севастополе 23-24°, в Евпатории 23° и Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +34°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный до 11 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха до +32°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха до +31°.

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