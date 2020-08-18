Сергей Аксенов опроверг слухи об осеннем карантине

Сергей Аксенов призвал не реагировать на слухи о повторном карантине. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова не вестись на слухи об осеннем карантине. Все предприятия и учреждения продолжат работу в обычном режиме.

- Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытий предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения, - подчеркнул он на заседании Совета министров республики.

Помимо этого, правительство Крыма также не планирует перевода учащихся на дистанционное обучение. По словам Аксенова, это решение зависит от федеральных властей.

- Мы идем на очное обучение, как и раньше. Пока ничего не предвидится, - уточнил глава республики и добавил, что в Крыму 1 сентября начнется с традиционных школьных «линеек».

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