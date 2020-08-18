Под реконструкцию набережной Коктебеля власти изымут 50 зданий и участков

В связи с ремонтом набережной в Коктебеле в госсобственность перейдут 53 участка и здания. Фото: Архив "КП"

В связи с реконструкцией набережной Коктебеля в государственную собственность уйдут 53 земельных участка и здания. Проект одобрили на заседании правительства региона, а соответствующий документ опубликовали на официальном портале.

В список вошли 26 земельных участков, 23 нежилых здания и 4 других сооружения, которые размещены в центре поселка на улицах Ленина, Морская, Десантников, Лазурная, а также Арматлукская.

- Изъять для государственных нужд в целях реконструкции набережной в поселке Коктебель, город Феодосия, Республика Крым земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на территории городского округа Феодосия Республики Крым, - сказано в документе.

Напомним, что реконструкция набережной будет проходить в рамках ФЦП. Ее протяженность составит около 12 километров. Проект по одобрили еще в сентябре прошлого года. К ремонтным работам планируют приступить в этом году.

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