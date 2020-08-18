В Ялте планируют увеличить количество парковок

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В курортной столице Крыма Ялте во время туристического сезона увеличивается количество транспорта, поэтому власти города планируют сделать больше парковочных мест.

Начальник отдела промышленности, транспорта и связи администрации Ялты Игорь Чулевич сообщил «Крыму 24», что в Ялте сейчас организовано 23 платных парковки, а бесплатных всего 11.

- Конечно, этого мало. Администрация города будет расширять количество парковок, - уточнил чиновник.

По его словам, на улицах Чехова и Дражинского, где чаще всего образуются пробки, планируют организовать одностороннее движение.

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