В Крыму 13 человек за сутки заболели коронавирусом

Фото: Архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки коронавирус в Крыму обнаружили у 13 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, восемь зараженных сами обратились за медицинской помощью, еще три – контактные по ранее зарегистрированным случаям, два обнаружили во время скрининга здорового населения (один прибыл из другого субъекта РФ).

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 1833 случая коронавируса, 83 из них завезены из-за границы, 155 случаев завезли из других субъектов РФ, 1374 случая обнаружены при обращении за медицинской помощью.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50