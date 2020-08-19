Центр Симферополя перекроют на время ремонт автодороги

Центральную часть Симферополя перекроют на время ремонта. Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

В центре Симферополя ограничат автомобильное движение. Причина – ремонт дороги межмуниципального значения.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, с 18 августа по 11 сентября перекроют участок дороги на улицах Павленко и Крейзера. С 12 сентября по 25 сентября ограничения введут на участке улиц Крейзера и Толстого.

Участок от улицы Павленко и до улицы Толстого на ремонт закроют 19 сентября.

Напомним, ранее в соцсетях ГУП РК «Вода Крыма» объявила о суточном отключении водоснабжения 17 августа в некоторых частях Симферополя и Симферопольского района. Но в назначенный день воду не перекрыли, поскольку АО «Крым ТЭЦ» отменила аварийно-восстановительные работы.

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