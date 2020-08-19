За нелегальный перевод денег в Симферополе осудили двух жителей Челябинска

В Симферополе за нелегальную банковскую деятельность осудили двух жителей Челябинска. Фото: Архив "КП"

В Симферополе за незаконную банковскую деятельность на три года посадили двух жителей из Челябинска.

Действуя вместе, осужденные занимались различными банковскими махинациями за вознаграждение, размер которого был около 6% от общей суммы перечислений. Нелегальная деятельность принесла им около 9 миллионов рублей.

Против мошенников возбудили уголовное дело. Служители Фемиды, рассмотрев все материалы, признали банду из Челябинска виновными и назначили им наказание в виде 3 лет тюрьмы.

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