В Крыму за 40 миллионов рублей продают санаторий «Икар»

Фото: Корпорация развития Крыма
В Крыму выставили на продажу пансионат «Икар», расположенный в селе Рыбачье. В Корпорации развития Крыма сообщили, что начальная цена продажи около 40 миллионов рублей.
- Пансионат состоит из двух четырехэтажных спальных корпусов рассчитанных на 360 мест. Начальная цена продажи имущества - 39,6 миллиона рублей, - уточнили в Корпорации.
«Икар» находится в центре поселка Рыбачье, на территории парка, в 350 метрах от пляжа.
Те, кто хочет приобрести здание, могут подать заявку на участие в аукционе до 4 сентября 2020 года. Он пройдет 9 сентября.
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