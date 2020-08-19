Дорогие школьники: Крымстат подсчитал, сколько стоит собрать первоклашку

Как отмечают в ведомстве, мальчика выгоднее всего собирать в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Крымстата, кошельки родителей школьников республики опустеют на 18-21 тысячу рублей. Чтобы собрать детей в первый класс понадобится немаленькая сумма.

Мальчики обходятся дешевле, чем девочки. Чтобы собрать первоклассника, родителям придется потратить 17 737 рублей, а на девочку - 20 741 рубль.

В июле 2020 года стоимость набора школьника для мальчика увеличилась на 3,5%, а для девочки - на 3,7%.

Кроме того, среди регионов Южного федерального округа самые дорогие наборы в школу в Адыгее и Краснодарском крае. Выгоднее всего собирать девочку в Крыму и Калмыкии, а мальчика – в Калмыкии и Волгоградской области.

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