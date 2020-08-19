В крымских санаториях и детских лагерях не наблюдается массового заражения COVID-19

Роспотребнадзор не фиксирует массовой заболеваемости в крымских санаториях и лагерях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовой заражаемости коронавирусом в детских лагерях и санаториях Крыма, несмотря на общий рост заболеваемости в регионе, Роспотребнадзор не выявил.

- Да, есть заносы в организации, но они все купируются в течение одного инкубационного периода, это единичные случаи заболевания, - подчеркнула на пресс-подходе руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

Напомним, детские лагеря свои двери распахнули только для крымских детей в начале июня. И только с конца июля разрешили принять детей из Арктической зоны.

Санатории для жителей Крыма заработали 15 июня. А вот для гостей региона они свои двери распахнули только 1 июля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50