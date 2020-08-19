Полицейским, напавшим на следователя в Алуште, дали по три года

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Сотрудникам полиции, которые напали на руководителя следственного отдела по Алуште, вынесен приговор. Как сообщила пресс-служба Верховного суда РК, действующий и бывшие сотрудники правоохранительных органов, обвинялись в покушении на убийство руководителя следственного отдела по городу Алушта ГСУ СК России по Республике Крым.

- Мотивом послужило осуществление потерпевшим служебной деятельности, в частности организации и руководства предварительным следствием, направленным на привлечение к уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел ОМВД России по Алуште, -уточнили в пресс-службе.

Один из подсудимых был начальником отделения экологической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Алуште. Его признали виновным в подстрекательстве и организации применения насилия. Два других обвиняемых признаны виновными в том, что умышленно причинили вред здоровью.

Коллегия присяжных заседателей признала трех подсудимых заслуживающими снисхождения. При назначении наказания суд учел положения статьи 65 УК РФ и урезали срок. Осужденные получили по три года лишения свободы. Того, кто стал подстрекателем нападения, лишили права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

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