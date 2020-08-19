Роспотребнадзор: почти половина крымчан болеют коронавирусом бессимптомно

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Почти у половины крымчан, заболевших коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, с 1 июня по настоящее время уровень тестирования на коронавирус вырос в три раза.

- Чем больше мы тестируем людей, тем больше выявляем лиц, в том числе с бессимптомными формами - их на сегодня около 46%, - заявила Пеньковская.

При этом госпитализируют при выявлении коронавируса всех - и тех, у кого проявились симптомы, и тех, у кого их нет. Те, кто контактировал с зараженным, помещаются в обсерватор на две недели. В пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации действует санитарно-карантинный контроль, уточнила глава ведомства.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что, несмотря на рост количества заболевших коронавирусом, заболеваемость носит спорадический характер (единичные случаи заболеваний, эпидемически не связанные между собой).

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