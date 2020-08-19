В Симферополе и Севастополе 20 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 августа в некоторых районах Симферополя и Севастополя прекратят подачу тока, потому что на электролиниях будет идти ремонт.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 55-59 (нечет), 55а, 59в

пер. Багажный 2-10(чет), 1-7(нечет)

бул. Ленина 16-18(чет)

пер. Шаталова 4-10(чет)

ул. Проездная 2-10(чет), 3-11(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ с 9.00 до 17.00

Село Орлиное: пер. Байдарский, 7; ул. Учительская, 2-10, 3-5; ул. Тополиная, 2-10, 3-9; ул. Тюкова, 30-А, 2-38, 1-43, 47; ул. Цветочная, 2-14, 1-25; ул. Круговая, 2; ул. Солнечная, 2-8,1-9

с 8.00 до 17.00

поселок ГРЭС: ул. Каширская 1-А,1-Б,1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1-5(нечет); ул. Турбинная 1-53(нечет),2,4; ул. Шатурская 1-11(нечет),2-28(чет),19-27(нечет); ул. Яблочкова 2-А,3,5-13(нечет),7-А,13-А,13-Б,4-38(чет); ул. Зеленогорская 1-61(нечет),2-А,2-26(чет),14-А,32-36(чет),59-Б; ул. Мысовая 1-9(нечет),2-14(чет); ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет); ул. Линейная 1-5(нечет), 2-18(чет); ТСН «Тепловик»; ул. Ангарская 9-В,11-А

с 7.30 до 16.00

ул. Камышовое шоссе 11,13,13-А,13-Б,25/1,27,27-А,29/1,29-А,29-3; Юхарина балка: СТ «Южное», СТ «Ригель».

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