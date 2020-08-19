На Ай-Петри сотрудники Минтура Крыма нашли несколько нарушений

Сотрудники Минтура Крыма проинспектировали плато Ай-Петри.

Плато Ай-Петри с рабочим визитом посетили сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма. Во время проверки территории канатной дороги они нашли несколько нарушений.

Так, работники ведомства обратили внимание администрации Ялты на 9 торговых точек, у которых не было разрешительной документации, и поручили до конца недели снести их.

Помимо этого, при въезде на гору и на смотровой площадке зафиксировали небольшое скопление мусора. Хотя, как отмечает пресс-служба Минтура Крыма, чистят территорию регулярно.

Также вопросы у сотрудников вызвала работа автопарковки на 200 мест. Там за стоянку после 18.00 неизвестные продолжают взимать плату, хотя официально она закрыта. Руководству Ялты поручили разобраться с этим в короткие сроки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50