Погода в Крыму на 20 августа: местами кратковременный дождь, тепло до +33

В Симферополе хороший летний день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение

Температура морской воды в Феодосии 23°, в Алуште 24°, в Ялте 25°, в районе Карадага 25°, в Севастополе 24°, в Евпатории 24° и в Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем до +33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха до +29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха до + 32°.

Прогноз погоды по Керчи: небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

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