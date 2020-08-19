В Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали члена украинского батальона

В Крыму силовики поймали члена украинского батальона имени Номана Челебиджихана. Фото: Александр ГЛУЗ

В Крыму силовики поймали члена украинского батальона имени Номана Челебиджихана. За то, что он состоял в незаконной группировке, грозит до 15 лет тюрьмы.

Будучи на Украине, житель Кировского района около 4 лет тому назад вступил в организацию. Спустя какое-то время он вернулся в Крым, но о своем прошлом сотрудникам ФСБ мужчина сообщать не стал. К тому же связей со своими сослуживцами он не оборвал и продолжил преступную деятельность.

Силовики с обыском к подозреваемому нагрянули 19 августа. Самого же мужчину задержали, сообщили в пресс-службе крымского главка ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по факту участия в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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