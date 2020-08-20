В Крыму МФЦ временно перестанут регистрировать недвижимость

С 6 по 20 сентября МФЦ республики перестанут принимать документы на оказание услуг Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре Госкомрегистр Крыма переходит на новое программное обеспечение, поэтому МФЦ не будут принимать документы на регистрацию прав недвижимости с 6 по 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мининформа по Крыму.

- Сейчас мы перешли на предварительную запись по услугам Госкомрегистра республики Крым. С 6 по 20 сентября МФЦ республики перестанут принимать документы на оказание услуг, связанных с работой Госкомрегистра. Однако выдавать результат по ранее принятым документам мы будем. То количество услуг, которые граждане недополучат в сентябре, мы компенсируем в октябре. То есть время работы МФЦ будет увеличено, - рассказала директор государственного бюджетного учреждения Крыма «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова.

Ранее сообщалось, что Крым переходит на работу в программном комплексе «Федеральная государственная система ведения Единого государственного реестра недвижимости» (ФГИС ЕГРН).

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