Бывшая участница шоу «Дом-2» высказала мнение, что Россия расплатится за Крым

По словам Водонаевой, Россия расплатится за Крым. Фото: Алена Водонаева / Instagram

Российская телеведущая и бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева считает, что Россия когда-нибудь расплатится за Крым. Ее мнение среди крымских политологов вызвало недоумение, сообщает ForPost.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Водонаева рассказала, что у истории с Крымом еще будут «сиквелы».

- Мне почему-то кажется, что нас всех ждет продолжение. Россия должна будет рассчитаться за Крым, должна будет раскошелиться, чем не знаю, но эта история не закончилась, - сказала Водонаева.

Про референдум в 2014 году блогерша высказалась резко:

- Безусловно, это не соответствует никаким международным нормам и произошедшая в 2014 году аннексия Крыма была варварской и агрессивной.

Помимо этого, она предположила, что может в скором времени стать политиком. А ненависть между украинскими и российскими народами вызвала невозможность власть имущих поделить «остров».

Крымские политологи с ее слов были в недоумении. Владимир Джаралла подчеркнул, что Водонаева не тот человек, которому можно уделить столько внимания.

Мнение этого человека в серьезных и глубоких вопросах просто не несет никакого смысла. Учитывая ее уровень влияния и возможностей, – отметил политолог.

Он также добавил, что интервью блогерши – наглядный пример мировоззрения той части общества, которую можно назвать «паразитами».

- Почему-то такие люди еще считают, что могут давать оценки по серьезным и глубоким вопросам, – пояснил Джаралла.

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