Температура воды в Крыму в Черном море 20 августа 2020

На побережье Феодосии сейчас море холоднее всего. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье самое теплое море сейчас в Керченском проливе – 25 градусов. Чуть прохладнее вода в Азовском море – 24 градуса.

В районе Карадага и Ялты море прогрелось до 25 градусов. У берегов Алушты и Севастополя температура воды составила 24 градуса. Холоднее всего сейчас на побережье Феодосии – 23 градуса.

На западе Крыма температура морской воды повысила на градус. Так, и в Евпатории, и в Черноморском она составила 24 градуса.

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