Коронавирус в Крыму обнаружили у 22 человек за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму коронавирус за сутки обнаружили у 22-х человек, обследовали на коронавирус 1 303 человека. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 11 из зараженных выявили при обращении за медицинской помощью (1 человек прибыл из другого субъекта РФ), еще пять человек были контактными по ранее зарегистрированным случаям, шесть - при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 1855 случаев коронавируса, 83 завезли из-за границы, 117 – из субъектов РФ и по контакту с ними.

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