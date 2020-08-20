В Ялте три школы не успеют отремонтировать к 1 сентября

Три школы в Ялте не откроются 1 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ялте к 1 сентября не успеют отремонтировать три школы - в Краснокаменке, Симеизе и Гаспре. Подрядчик сорвал сроки капитального ремонта, и ученикам придется начинать учебный год в других школах.

- Согласно контракту, эти школы должны быть готовы 20.08, то есть сегодня, - отметил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - А дети с 1 сентября пойдут в другие школы, и это не нормально.

Готовность объектов составляет 55-60%. Контроля за подрядчиком не было ни со стороны администрации Ялты, ни Министерства образования Крыма, как главного распорядителя бюджетными средствами. Гоцанюк поручил главе администрации Ялты Ивану Имгрунту включиться в претензионную работу к исполнителям контракта, а Министерству строительства Крыма включить все объекты капитального ремонта включить в программу «Диалог ФЦП» для контроля за ходом работ.

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