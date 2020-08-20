В Крыму умерли еще два пациента с COVID-19

За сутки в Крыму с коронавирусом скончались еще два человека. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В Крыму за сутки скончалось еще два пациента с коронавирусом. Таким образом, количество умерших с COVID-19 достигло 26 человек.

Напомним, за сутки коронавирусом заразилось 22 человека. 11 из них самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное, пятерых нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Шестерых выявили при скрининге здоровых лиц.

За весь период болезнь побороли 1303 человек, умерло с коронавирусом – 26 человек. За сутки в лабораториях обследовали 3192 человека.

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