Набережную вокруг Сакского грязевого озера сдадут в этом году. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Набережную вокруг Сакского грязевого озера сдадут в этом году. Строительные работы на двух из пяти участков уже завершены, и город просит выделить 130 миллионов рублей на окончание строительства.

— Бюджет этого объекта более 700 миллионов, стоимость контракта 400 миллионов. Бюджет этого года 220 миллионов, - сообщил глава администрации Сак Александр Овдиенко. - По согласованию с министром строительства Крыма Михаилом Храмовым мы подали заявку на дополнительное финансирование в 130 миллионов. Так как подрядчик идет с опережением выполнения работ на 7 месяцев. Уверен, что по 45 миллионов в месяц до конца года их освоим, рисков неисполнения контракта у нас нет.

Набережная, протяженностью в 3 км, занимает порядка 12 га территории. Площадка разбита на 5 строительных участков, их которых 2 уже готовы для благоустройства. В сентябре на них пройдет посадка зеленых насаждений и установка малых архитектурных форм.

- По плану-графику ввод в эксплуатацию в 2021 году, планируем в этом году ввести в эксплуатацию, - уточнил министр строительства Храмов и заверил, что необходимые 30 миллионов рублей город получит уже в следующем месяце.

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