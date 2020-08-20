Во второй половине дня Крым накроет ливнями и грозой

МЧС предупреждает о надвигающейся непогоде.

На Крым надвигается сильные ливни и грозы. Непогода ожидается уже во второй половине дня 20 августа.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, во второй половине дня и до конца суток 20 августа, в течение 21-22 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду.

Температура воздуха при этом составит 29-34 градуса тепла.

В МЧС отмечают, что при такой погоде есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обрывов ЛЭП и линий связи, возможны происшествия в акватории Черного и Азовских морей.

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