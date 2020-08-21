Погода в Крыму на 21 августа: дождь, гроза и тепло до +32

На полуострове объявили штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 23°, а в Алуште, Ялте, Севастополе, Евпатории и Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха до +32°.

В Керчи переменная облачность, утром местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный до 17 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

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