В Симферополе и Севастополе 21 августа частично отключат электричество

Свет отключат, чтобы отремонтировать электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что идет ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00

Село Новониколаевка: ул. Вишневая, 13, 22-28 (чет), 23; ул. Целинная, 1-21, 23-37 (нечет), 26, 32; ул. Сосновая, 1-17 (нечет), 20; пер. Заводской, 1; ул. Заводская, 1-32, 34; ул. Степная, 1-38;

Село Обрыв: ул. Центральная, 1, 3-17, 19; ул. Чумацкая, 9-13 (нечет), 12; ул. Подгорная, 1а; ул. Борчокракская, 11; ул. Объездная, 2, 3; ул. Акъ-Къая, 1-5 (нечет), 2, 2м; ул. Залесская, 1-17

ул. Автомобильная 20-46(чет), 23-47 (нечет)

ул. Артезианская 50/8 , 53-75 (нечет)

ул. Краснодарская 102-116 (чет), 57-69 (нечет)

пер. Краснодарский 2-28 (чет), 1-25 (нечет)

проезд Краснодарский 93-97 (нечет)

пер. Лиственный 81-97 (нечет)

пер. Розовый 24-38 (чет), 17-31 (нечет)

ул. Альминская 6-32 (чет), 3-23/1 (нечет)

проезд Альминский 2-30 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Крымской Правды 11

пер. Весенний 4-6 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Оранжерейная 1-23 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 23.00 (20 августа) до 6.00 (21 августа)

ул. Адмирала Октябрьского, 14, 16, 17;

ул. Керченская, 78, 59;

ул. Новороссийская, 56

с 9.00 до 17.00

село Фронтовое: ул. Механизаторов, 2-8(чет); 1-9(нечет),13; ул. Солнечная, 2-8(чет); 1-7(нечет); ул. 345 дивизии, 36, 37, 44

село Пироговка: ЗАО «Южное горно-строительное управление»; пер. Горина, 7-15(нечет);

ул. Пальметная, 2-36(чет); 11-В, 1-15(нечет), 39; ул Угловая, 6, 3, 5; ул. Урожайная, 2-а, 2-б, 2-24(чет), 28-32(чет); 1-23(нечет), 29, 37; ул. Рабочая, 2-20(чет); 1-21(нечет); 1-А; ул. Льва Толстого, 2-24(чет); 1-15(нечет); ул. Озерная, 2-12(чет); ул. Пирогова, 5,17,39; пер. Сельский, 2; 1-3; ул. Тенистая, 2-а,2,6; ул. Урожайная, 22-а; пер. Озерный, 4-12(чет);

село Орлиное: пер. Байдарский, 7; ул. Учительская, 2-10, 3-5; ул. Тополиная, 2-10, 3-9; ул. Тюкова, 30-А, 2-38, 1-43, 47; ул. Цветочная, 2-14, 1-25; ул. Круговая, 2; ул. Солнечная, 2-8, 1-9

с 7.30 до 16.00

ул. Каменистая 1-17(нечет);

ул. Карла Либкнехта 79-А/14,79,84;

ул. Жерве 2-26(чет); пер. Жерве 2-А,3,2-16(чет);

ул. Гармаша 141;

ул. Горпищенко 2,3-11(нечет),15-А,15-Б,15-В;

ул. Силантьева 1,3,5,17-29(нечет),44,46,48;

ул. Скалистая 1,3,5;

пер. Юфера 16;

пр. Каменистый 10

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