«Крым пока ещё регион на вырост»: Юрий Лоза поделился впечатлениями об отдыхе на Черном море

Певцу не понравились крымские дороги. Фото со страницы в социальных сетях Юрия Лозы

На днях полуостров посетил известный российский певец Юрий Лоза. В Крым он приехал своим ходом и о своих впечатлениях решил написать в своем Facebook.

- Крым пока еще - регион, что называется, на вырост, - резко отзывается певец.

Лоза был приятно удивлен великолепной природой и ласковым морем, но абсолютно разочарован крымским народом.

- Амбиции слегка великоваты для реального положения дел. Но если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно. Но для этого нужны в первую очередь кадры. Нужны влюбленные в свой край специалисты или хотя бы люди, которые хотят ими стать. Сейчас почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег, о какой-то далекой перспективе думают немногие, по крайней мере, такой вывод я сделал из общения с местным населением, - пишет Лоза.

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