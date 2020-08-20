На «Тавриде» власти не увеличат в ближайшее время скоростной лимит

Власти Крыма не торопятся увеличивать лимит скорости на «Тавриде» до 110 километров в час. Фото: Архив "КП"

Скоростного лимита до 110 километров в час после сдачи трассы «Таврида» в эксплуатацию водителям в ближайшее время лучше не ждать – автодорогу пока не оснастили системой автоматического управления движениями.

- Я бы не торопился с такими решениями. Мы считаем, что дорога сначала должна быть апробирована, дооснащена электронными системами управления дорожным движением. А потом уже можно поднимать вопрос о переводе ее в автомагистраль, - объяснил министр транспорта Крыма Сергей Карпов, слова которого приводит Интерфакс.

Напомним, от Керчи до Белогорска по четырем полосам трассы открыли движение 30 июня, а 20 июля по четырем полосам пустили машины от Белогорска до Симферополя. В сентябре планируют открыть четыре полосы «Тавриды» до Севастополя.

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