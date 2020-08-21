Температура воды в Крыму в Черном море 21 августа 2020

На южном берегу Крыма самое теплое море сейчас в районе Карадага. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье сейчас самое теплое море. Температура воды в Керченском проливе и Азове составляет 25 градусов.

На южном берегу Крыма теплее всего в районе Карадага – 25 градусов. Самую низкую температуру воды фиксируют у берегов Феодосии – 23 градусов. На побережье Алушты, Ялты и Севастополя море прогрелось до 24 градусов.

На западном побережье Крыма особых изменений в температуре синоптики не наблюдают. В Евпатории и Черноморском море прогрелось до 24 градусов.

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