Путин оценил санкции западных стран против Крыма и РФ

Глава России назвал санкции по Крыму преодолимой проблемой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкции против России, мешающие развитию Крыма, по мнению президента Владимира Путина, подкидывают проблемы, но все же их можно преодолеть.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, проходящих обучение на базе Российской академии народного хозяйства.

- К сожалению, нам в Крыму создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание - мы любые сложности преодолеем, - подчеркнул Путин, слова которого приводит kp.ru.

Напомним, в состав России Крым вошел после референдума в марте 2014 года. За присоединение проголосовало почти 97% жителей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50