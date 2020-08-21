Крым побил новый антирекорд по коронавирусу: плюс 55 заболевших за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 20 августа зарегистрировали новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом - 55 человек.

25 из зараженных выявлено при обращении за медицинской помощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 19 зарегистрировано среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 - при скрининге здорового населения, два прибыло из Украины.

Всего в Крыму с начала развития эпидемиологической ситуации зарегистрировали 1910 случаев новой коронавирусной инфекции.

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