Полиция Крыма избавляется от 4 молодых и породистых овчарок

Собакам нужен новый дом. Фото: МВД Республики Крым/FB

Полиция Республики Крым планирует бесплатно отдать в добрые руки нескольких овчарок.

У овчарок есть проблемы со здоровьем. Фото: МВД Республики Крым/FB

Речь идет о передаче на безвозмездной основе четырех служебных собак породы «Немецкая овчарка».

Немецкие овчарки - это служебная порода собак. Фото: МВД Республики Крым/FB

Рексу, Рое и Роксолане всего один год, но заболевания опорно-двигательного аппарата не позволяют им служить в правоохранительных органах.

- По результатам заключения комиссии, данные служебные собаки в соответствии с требованиями ведомственных нормативно-правовых актов списываются с баланса МВД по Республике Крым. Телефон для справок: (3652) 66-93-24, - сообщили в Центре кинологической службы МВД по Республике Крым.

Пользователи соцсети приняли близко к сердца новость и под постом появились эмоциональные комментарии: «Кто работает в этом Центре МВД?! Вы, имея соответствующее образование, получая оклады, довели собак до такого состояния? Я вообще считаю, что кинологическая служба в России не нужна. Это трата денежных госсредств и издевательство над животными»; «Дисплазия – это довольно серьезное заболевание, никакими хрящами она не решается, а во многих случаях кроме операционного вмешательства не обойтись».

Напоминаем, что тяжелобольного лабрадора Нобеля, которого полиция списала на пенсию, зоозащитники отправили на лечение в Москву.

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