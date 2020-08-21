Аксёнов назвал новый план возвращения Крыма Украине «бессмысленным»

«Риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение Порошенко», - отметил Сергей Аксенов. Фото со страницы главы республики в соцсетях

Глава Крыма раскритиковал план Зеленского по возвращению Крыма. Аксенов назвал причины, по которым это никогда не произойдет.

Не так давно президент Украины Зеленский заявил, что Украина сможет «вернуть Крым быстрее», если соседняя с полуостровом Херсонская область будет процветать.

- Ничего на Украине процветать не будет до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии, не осудят государственный переворот 2014 года, не посадят в тюрьму его организаторов и исполнителей и не накажут виновных в убийствах людей в Одессе и на Донбассе, - отметил Сергей Аксенов.

Он заявил, что словосочетание «возвращение Крыма» стоит уже занести в политический словарь как термин, обозначающий «пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику».

- Риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение Порошенко. Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом, - заключил глава республики Крым.

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