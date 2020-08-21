В Крыму за членство в украинском нацбате задержали местного жителя

В ряды украинского «батальона имени Челебиджихана» мужчина вступил 4 года назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За членство в незаконном вооруженном формировании против жителя Кировского района Крыма возбудили уголовное дело, сообщает ForPost.

В ряды украинского «батальона имени Челебиджихана» подозреваемый вступил 4 года назад. Будучи в противозаконной группировке, он научился пользоваться огнестрельным оружием. Помимо этого, подозреваемый охранял нацбат и вместе с украинскими пограничниками досматривал машины из России.

В скором времени житель Крыма вернулся в регион. От силовиков он скрыл свое прошлое и продолжающееся общение с сослуживцами. Через какое-то время мужчину задержали. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что гражданин, который добровольно перестал быть членом незаконного вооруженного формирования и сообщил об этом правоохранителям, освобождается от уголовной ответственности.

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