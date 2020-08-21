В Крыму в ближайшие два дня пройдут ливни с грозами и градом

Во время непогоды увеличивается риск возникновения ЧС. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму сохраняется штормовое предупреждение: 21 и 22 августа на полуострове местами пройдут сильные дожди с грозами и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду.

Во время непогоды увеличивается риск возникновения ЧС: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипки и ветхие рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

Жителям и гостям региона советуют на время непогоды отложить все прогулки и походы в лес и горы. В ведомстве советуют также обходить стороной и рекламные щиты, вывески, старые деревья и дорожные знаки.

Судоводителям и рыболовам лучше воздержаться от выхода в море, а водителям заставший в дороге шторм лучше переждать на обочине, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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