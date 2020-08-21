Украина в этом году стала лидером по импорту продукции из Крыма

С экспорта сельхозпродукции за 6 месяцев Крым заработал 8,9 миллионов долларов. Фото: официальный сайт Министерства сельского хозяйства Крыма.

С экспорта сельхозпродукции за первое полугодие 2020 Крым заработал 8,9 миллиона долларов, что составило больше 170% планового показателя.

При этом лидером по импорту крымской продукции стала Украина - сумма закупок составила 5,7 миллиона долларов. На втором месте Китай – сумма его импорта составила 1,6 миллионов долларов.

- Кстати, в этом году в эту страну экспорт продукции АПК увеличился в 13,5 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, на третьем – Казахстан, объем поставок в который составил 0,5 млн. долларов, - добавил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, слова которого приводит Крымское информационное агентство..

Самыми экспортируемыми товарами Крыма стали: мясо птицы – больше 50% от общего объема, алкоголь – 15%, виноградные вина – 8%.

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