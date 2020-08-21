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В Крыму девушка застряла меж металлических прутьев моста

На помощь к застрявшей красавице пришли сотрудники МЧС
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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В селе под Бахчисараем девушка стала «заложницей» моста через реку Кача.

В селе под Бахчисараем девушка стала «заложницей» моста через реку Кача.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе под Бахчисараем девушка стала «заложницей» моста через реку Кача. Самостоятельно освободиться «от оков» она не смогла, на помощь пришли сотрудники МЧС по Крыму.

ЧП случилось вечером 20 августа в селе Фурмановка Бахчисарайского района. Девушка шла по мосту и оступилась, нога застряла меж металлических прутьев конструкции. Самой выбраться из ловушки пострадавшая не смогла, пришлось вызывать спасателей.

Приехавшие сотрудники ведомства с помощью специальных инструментов помогли девушке «сбросить оковы». В медпомощи она не нуждалась, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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ЧП