В Крыму девушка застряла меж металлических прутьев моста

В селе под Бахчисараем девушка стала «заложницей» моста через реку Кача. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе под Бахчисараем девушка стала «заложницей» моста через реку Кача. Самостоятельно освободиться «от оков» она не смогла, на помощь пришли сотрудники МЧС по Крыму.

ЧП случилось вечером 20 августа в селе Фурмановка Бахчисарайского района. Девушка шла по мосту и оступилась, нога застряла меж металлических прутьев конструкции. Самой выбраться из ловушки пострадавшая не смогла, пришлось вызывать спасателей.

Приехавшие сотрудники ведомства с помощью специальных инструментов помогли девушке «сбросить оковы». В медпомощи она не нуждалась, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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