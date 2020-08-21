«Крымтроллейбус» закупит для восьми городов новые автобусы

Для восьми городов Крыма закупят новые автобусы. Фото: официальный сайт ГУП РК «Крымтроллейбус».

Предприятие «Крымтроллейбус» обеспечит восемь городов новыми автобусами. Всего планируется закупить 220 машин.

Ряды общественного транспорта пополнят за счет денег, выделенных в рамках реализации Соглашения между Правительствами Москвы и Крыма.

- Из 220 новых автобусов 70 будут большого класса, 150 – среднего класса, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус» и добавили, что новенькие автобусы отправят в Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Ялту, Бахчисарай, Кировский, Красногвардейский и Ленинский районы.

До конца года в Крыму обновят не меньше 57% подвижного состава.

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