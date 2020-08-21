В Симферополе во время телефонного разговора женщину обокрали на миллион

В Симферополе телефонный разговор оставил местную жительницу без миллиона. Фото: Архив "КП"

В Симферополе телефонный разговор оставил местную жительницу без миллиона. Украденные деньги жертва мошенников хранила на банковской карточке.

О деталях кражи миллиона рублей со счета местная жительница рассказала полиции крымской столицы. Как оказалось, ей позвонил неизвестный молодой человек и, представившись сотрудником банка, ввел в заблуждение информацией о «странной активности счета».

Поняв, что жертва попалась на уловку, мошенник убедил ее следовать дальнейшим указаниям, чтобы якобы повысить безопасность счета. В итоге женщина перевела неизвестным лица больше миллиона рублей.

Сейчас полиция ищет мошенников, похитивших средства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Крыму. А жителям и гостям полуострова напоминают не сообщать никому свои банковские данные: номера карт, PIN-коды или CVV.

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