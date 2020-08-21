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Происшествия

В Севастополе женщина пыталась обокрасть супермаркет, «прикрыв» добычу младенцем

Кража была бы удачной, если бы охранник не заподозрил неладное
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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В Севастополе девушка пыталась вывезти в коляске 8 бутылок элитного алкоголя.

В Севастополе девушка пыталась вывезти в коляске 8 бутылок элитного алкоголя.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из севастопольского магазина женщина пыталась вывезти в коляске восемь бутылок элитного алкоголя. Похищенный товар она «прикрыла» грудным младенцем.

Горе-мать остановил охранник супермаркета – ему показалось подозрительным прятать бутылки в коляске под двухмесячным ребенком. Он же включил сигнал «тревоги», на который оперативно отреагировал наряд Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны 28-летнюю девушку задержали. Оказалось, что таким способом она уже не в первый раз выносит дорогой алкоголь из супермаркета. Пару дней назад воровство зафиксировали камеры видеонаблюдения, но тогда родительнице удалось сбежать.

Задержанную доставили в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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Криминал